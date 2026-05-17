مصر تعيش يومًا استثنائيًا.. نشأت الديهي يشيد بافتتاح الدلتا الجديدة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل، واصفًا هذا الحدث بأنه نقطة تحول كبرى وبداية لكتابة تاريخ جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية المصرية.

ووجه "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، رسالة حماسية إلى الشعب المصري قائلاً: "أفيقوا أيها المصريون.. هناك تاريخ جديد يُضاف اليوم، ويُسطر سطر جديد في التواريخ والأيام المصرية الوطنية".

وأكد أن اليوم الذي شهد اكتمال مشروع الدلتا الجديدة كـ "مشروع للحصاد والتنمية" هو يوم استثنائي بكل المقاييس، موضحًا أن الأرض المصرية ممتدة عبر التاريخ، لكن الفارق الحقيقي اليوم يكمن في وجود إرادة سياسية وقوة إيمان حوّلت الأحلام إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن ما نراه اليوم من مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، موضحًا أن كلها مشروعات تُمثل حكاية نجاح كبيرة صُنعت برؤية القيادة السياسية، وهي نتاج خالص للتفكير غير التقليدي والخروج عن الأطر القديمة.

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي إلى رسائل الرئيس السيسي للمواطنين خلال الافتتاح، حيث كان يخاطب الشعب قائلاً: "افرحوا يا مصريين".

وواصل الديهي قائلاً: "علينا أن نفرح لأن اليوم كان استثنائياً ويوم للفرح، هذا المشروع لو في أي دولة أخرى لكنا وجدنا الشعب يملأ الدنيا فرحاً؛ لأننا باختصار قدمنا عملاً عظيماً وقصة نجاح كبيرة".