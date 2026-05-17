الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بطائرة مسيرة ، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان رسمي، عن رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن الدول وسلامة المدنيين.

وأكدت الخارجية الأردنية دعم عمّان الكامل للإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمن الإمارات يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية. كما جددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استهداف المنشآت الحيوية أو المناطق المدنية.





ويأتي الموقف الأردني في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط إدانات عربية ودولية متواصلة للهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمرافق المدنية، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة والطاقة في المنطقة



