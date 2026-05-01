النار تصل إلى موسكو.. عمليات أوكرانية غير مسبوقة تخترق العمق الروسي

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الجانب الأوكراني يتبنى هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة، استهدفت عمق الأراضي الروسية، لا سيما محيط مقاطعة موسكو والعاصمة الروسية نفسها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الأوكراني أعلن عن سلسلة من الاستهدافات التي طالت مجموعة من المعامل والمصانع، إضافة إلى منشآت لتكرير الوقود في العاصمة الروسية موسكو، بحسب البيانات التي تصدر حتى هذه اللحظة عن رئاسة أركان الجيش الأوكراني.

وأوضح أن الجيش الأوكراني قال إن هذه الهجمات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على الساحة الروسية، حيث وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب سوف تنتهي من داخل موسكو ومن العمق الروسي، مؤكدًا أن أوكرانيا ستواصل شن الهجمات حتى تتوقف موسكو عن استهداف الأراضي الأوكرانية، وحتى تجلس على طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني يرى أن ما تشهده اليوم العاصمة الروسية موسكو يمثل رسالة ردع واضحة من كييف تجاه أي محاولات لاستهداف الأراضي الأوكرانية، خاصة بعد تصاعد التصريحات السياسية الأوكرانية التي تتحدث عن استعداد الجيش البيلاروسي لهجوم بري واسع النطاق، وربما الدخول إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

