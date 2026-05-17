تحفة مكشوفة| فيراري HC25 موديل 2026| صور

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري HC25 موديل 2026، وتنتمي HC25 لفئة السيارات الكوبيه، وهي عبارة عن تحفة مكشوفة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتصنف فيراري HC25 كإصدار واحد من واحد، وتنافس إصدارات فريدة منها، باجاني هويرا رودستر.

مواصفات فيراري HC25 موديل 2026

زودت سيارة فيراري HC25 موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها خطوط خارجية لسيارة فيراري HC25 تمت تحت إشراف رئيس قسم التصميم فلافيو مانزوني لتمنح السيارة أطول مدى من التميز البصري، والهيكل الخارجي مطلي بلون الرمادي غير اللامع الذي يعكس طابع مستقبلي مستوحى من السيارة الخارقة F80.

وتم تعديل النسب بذكاء في سيارة فيراري HC25 موديل 2026 لتقليل الأثر البصري للزجاج وخفض خط الكتف، وبها شريط أسود لامع حول منتصف الهيكل ليدمج فتحات التهوية الوظيفية بشكل سهم ديناميكي يبرز عرض المؤخرة، وتم ابتكار مصابيح أمامية فائقة النحافة بتقنية جديدة كلياً، وبها مصابيح نهارية افتراضية على شكل البوميرانج وتطرح لأول مرة في تاريخ العلامة.

بالإضافة إلى أن سيارة فيراري HC25 موديل 2026 بها ألياف كربون وقماش الألكانتارا، وتم تصميم تنجيد المقاعد الرياضية باستخدام قماش تقني رمادي متطور يزدان بخياطة ورسومات صفراء متباينة تأخذ شكل البوميرانج الممتد من الهوية الخارجية، وبها لوحة قيادة في أساس هندسي على طراز F8 سبايدر.

محرك فيراري HC25 موديل 2026

تحصل سيارة فيراري HC25 موديل 2026 على قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3900 سي سي، وتنتج قوة 710 حصان، وبها عزم دوران 770 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة.

سعر فيراري HC25 موديل 2026

تباع سيارة فيراري HC25 موديل 2026 في سوق السيارات السعودية بسعر 15 مليون ريال سعودي.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

تأسست شركة فيراري في إيطاليا عام 1939 على يد إنزو فيراري، وبدأت الشركة كفريق لسباقات السيارات قبل أن تبدأ بإنتاج سيارات الطرق رسمياً في عام 1947، ومنذ إطلاقها ارتبط اسم العلامة التجارية بالهندسة الفائقة والسرعة ورمزها الشهير الحصان الجامح.