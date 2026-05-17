يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من السيارات المستعملة، ولضمان صفقة رابحة وتجنب المخاطر في سوق السيارات المستعملة هذا العام 2026 يجب الحرص على اصطحاب فني لمعاينة "حالة المحرك وناقل الحركة" داخل مركز متخصص، بالاضافة إلي انه يجب فحص سجل الصيانة والعداد لتجنب التلاعب، وقم بطابق أرقام الشاسية والموتور مع أوراق الملكية.

نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة في 2026

الفحص الشامل

لا تكتف بالنظر علي السيارة كـ مجمل، وقم بفحص الهيكل الخارجي لاكتشاف الصدمات والدهانات المخفية أو الصدأ.

تجربة القيادة

قد السيارة لمسافات كافية على الطرق السريعة وداخل الشوارع المليئة بالمطبات لاختبار التعليق، واضغط الفرامل بقوة للتأكد من استجابتها.

التأكد من العداد

قارن قراءة عداد الكيلومترات خاصة إذا كان أقل من 20000 كم/ساعة سنويا مع حالة الإطارات والمقاعد.

تطابق الأرقام

تأكد من تطابق أرقام الشاسيه والمحرك الموجودة فعلياً على السيارة مع تلك المدونة في الرخصة.

شهادة المخالفات

اطلب من البائع استخراج شهادة مخالفات حديثة للتأكد من خلو السيارة من أي غرامات متأخرة.

السيارات المنتشرة

اختر طرازات السيارات الشائعة في السوق المحلي لسهولة صيانتها وتوفر قطع غيارها، مما يحافظ على قيمة إعادة بيعها.

مقارنة الأسعار فى السوق

قم بالبحث فى إعلانات السيارات المماثلة عن نفس الماركة، والموديل، والسنة، والحالة على منصات البيع المختلفة، لان ذلك يمنحك نطاق سعري واقعي للقيمة السوقية العادلة والتقدير النهائي .

وجدير بالذكر انه قبل اتخاذ القرار النهائي، قم بالتفاوض بذكاء واستعن بأدوات تقييم السيارات لمعرفة القيمة السوقية العادلة، ولمقارنة الموديلات والأسعار، يمكنك زيارة مواقع بيع السيارات الموثوقة .