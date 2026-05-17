2 مليون نقصا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الحمير بمصر

البهى عمرو

تصدرت تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثه عن الحمير، وتناقص أعدادها، وارتفاع أسعارها.

وأكد حسين أبو صدام أن هناك تناقصا في أعداد الحمير على مستوى العالم، والعالم به أكثر من 40 مليون حمار.

وقال أبو صدام، في مداخلة هاتفية على قناة “النهار”: “أعداد الحمير في مصر انخفضت من 3 ملايين حمار إلى مليون حمار”.

وتابع: "الصين بياكلوا الحمير، وبالتالي تتناقص أعداد الحمير عالميا".

وأكمل حسين أبو صدام: “مصر رقم 2 على مستوى الدول العربية في أعداد الحمير”.

وأكد أن الحمار حيوان مهم للتوازن البيئي.

وأضاف حسين أبو صدام: "الصين تستخدم جلد الحمير في صناعة مواد طبية باهظة الثمن وتستورد الحمير من الدول الأفريقية بأسعار مرتفعة، وقد يصل سعر الجلد لأضعاف سعر الحمار وسعر الحمار من 15 لـ 20 ألف جنيه، وسعر الجلد يصل لـ 45 ألف جنيه".

وأوضح: "في مصر هناك قانون يسمح بتصدير حوالي 8 آلاف جلد حمار للصين".

ولفت إلى أن تراجع أعداد الحمير لا يقتصر على مصر فقط، بل يشهده العالم بأكمله، مشيرًا إلى أن الحمار يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب استخدامه في أعمال الفلاحة والزراعة.

وقال أبو صدام إن مصر تُعد ثاني أكبر دولة عربية في أعداد الحمير بعد السودان، وتحتل المرتبة الـ13 عالميًا، لافتًا إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من نحو 3 ملايين حمار إلى قرابة مليون فقط، وهو ما وصفه بالمؤشر المقلق.

وأضاف أن التطور التكنولوجي وعدم الاعتماد المباشر على الحمير في الأعمال الزراعية والنقل ساهما بشكل كبير في انخفاض أعدادها، إلى جانب تراجع الاهتمام بتربيتها والرعاية البيطرية الخاصة بها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى وجود بعض الممارسات السلبية، من بينها إلقاء لحوم الحمير في المصارف والمجاري، مؤكدًا أن هذه التصرفات تتسبب في تلوث البيئة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.


 

