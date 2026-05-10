نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تعرض الحمير لخطر الانقراض في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا في أعداد الحمير، لكنها تشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة الاعتماد على الآلات الحديثة وارتفاع الطلب على جلود الحمير.

وأوضح حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الدول تقوم بذبح الحمير للاستفادة من جلودها، خاصة في أسواق خارجية مثل الصين، حيث يصل سعر الجلد إلى نحو 25 ألف جنيه، مقابل 10 إلى 15 ألف جنيه لسعر الحمار، ما يدفع بعض المربين لبيعه وذبحه.

وأكد حسين أبو صدام أن الحمار حيوان مهم بيئيًا واقتصاديًا، ويُستخدم في نقل الأفراد والبضائع بالمناطق الجبلية والريفية، محذرًا من أن اختفاءه قد يخل بالتوازن البيئي، مشددًا على أنه يساعد الفلاح في كثير من أمور الزراعة.

مخاوف من تسرب لحوم الحمير إلى الأسواق

وأشار حسين أبو صدام إلى مخاوف من تسرب لحوم الحمير إلى الأسواق في ظل وجود حالات تداول لحوم غير صالحة، مطالبًا بتدخل عاجل لحماية هذا الحيوان ومنع انقراضه.