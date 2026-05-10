نقيب الفلاحين: تراجع أعداد الحمير في مصر مؤشر مقلق يهدد التوازن البيئي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تراجع أعداد الحمير لا يقتصر على مصر فقط، بل يشهده العالم بأكمله، مشيرًا إلى أن الحمار يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب استخدامه في أعمال الفلاحة والزراعة.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة عربية في أعداد الحمير بعد السودان، وتحتل المرتبة الـ13 عالميًا، لافتًا إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من نحو 3 ملايين حمار إلى قرابة مليون فقط، وهو ما وصفه بالمؤشر المقلق.

وأضاف أن التطور التكنولوجي وعدم الاعتماد المباشر على الحمير في الأعمال الزراعية والنقل ساهما بشكل كبير في انخفاض أعدادها، إلى جانب تراجع الاهتمام بتربيتها والرعاية البيطرية الخاصة بها.

تلوث البيئة

وأشار نقيب الفلاحين إلى وجود بعض الممارسات السلبية، من بينها إلقاء لحوم الحمير في المصارف والمجاري، مؤكدًا أن هذه التصرفات تتسبب في تلوث البيئة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.