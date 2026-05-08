قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوروسيا دورتموند يفوز على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني
طلاب الصحافة التليفزيونية يطلقون أول بودكاست بجامعة بني سويف الأهلية
رغم وفاة والده.. محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك بناء على طلبه
الجلد بـ300 دولار .. مفاجأة صادمة وراء نحر الحمير في مصر
سمير فرج يكشف سيناريو قرار منع إيران من غلق مضيق هرمز
الداخلية تضبط سائق تاكسي رفض توصيل مدرس وهدده بالأذى
الهلال يتوج بكأس ملك السعودية بالفوز على الخلود 2-1
لم يتغير منذ أمس.. الجنيه الذهب يستقر عند 56.12 ألف جنيه في الصاغة| تفاصيل
أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان
تحب دا يحصل في عزاء أمك .. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لهؤلاء في جنازة هاني شاكر
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة العربية وقدرتنا على مواجهة التحديات
مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجلد بـ300 دولار .. مفاجأة صادمة وراء نحر الحمير في مصر

الحمار
الحمار
شيماء مجدي

حذر نقيب الفلاحين حسين أبو صدام من استمرار التراجع الحاد في أعداد الحمير داخل مصر، مؤكدًا أن هذا الحيوان الذي كان يمثل عنصرًا أساسيًا في الحياة الريفية والزراعية بات مهددًا بالاختفاء التدريجي، في ظل تغيرات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة أثرت على تربيته واستخدامه.


وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة بمناسبة اليوم العالمي للحمار الموافق 8 مايو 2026، إن أعداد الحمير انخفضت بصورة كبيرة بعدما تجاوزت في سنوات سابقة ثلاثة ملايين رأس، لتتراجع حاليًا إلى أقل من مليون فقط، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ما زال مستمرًا بشكل يثير القلق.


وأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار الأعلاف والرعاية البيطرية دفع أعدادًا كبيرة من المزارعين إلى الاستغناء عن الحمير وبيعها، خاصة مع تراجع الاعتماد عليها في أعمال النقل والتنقل داخل القرى والأراضي الزراعية.


وأضاف أن الجرارات الزراعية والمركبات الحديثة أصبحت البديل الأساسي للحمير في كثير من المناطق، إلى جانب التوسع العمراني وتطوير الطرق، وهو ما أدى إلى اختفاء الحاجة التقليدية لاستخدام الدواب في نقل المحاصيل وخدمة الأراضي الزراعية كما كان الحال في الماضي.
وكشف أبو صدام عن انتشار بعض الممارسات المخالفة التي تهدد بقاء الحمير، وعلى رأسها ذبحها للاستفادة من جلودها التي يتم تصديرها للخارج بأسعار مرتفعة، موضحًا أن جلد الحمار الواحد قد تصل قيمته إلى نحو 300 دولار، وهو ما يفوق أحيانًا سعر الحمار الحي داخل الأسواق المحلية، والذي يتراوح بين 5 و15 ألف جنيه.


وأشار إلى أن الحمار لعب عبر عقود طويلة دورًا مهمًا في خدمة الإنسان، ليس فقط في الأعمال الزراعية، وإنما أيضًا في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بالمعدات الحديثة المعتمدة على الوقود، مؤكدًا أن اختفاءه يمثل خسارة بيئية وتراثية كبيرة.


وأكد نقيب الفلاحين أن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالحمار لا تعكس حقيقته، موضحًا أنه من الحيوانات التي تتميز بقدرة كبيرة على التحمل والذكاء والصبر، وكان شريكًا أساسيًا للفلاح المصري في مختلف مراحل العمل الزراعي.


ولفت إلى أن بعض الدول تستفيد اقتصاديًا من الحمير بطرق متعددة، من بينها استخدام حليب الحمير في صناعات تجميلية وعلاجية مرتفعة التكلفة، بينما تواجه هذه الحيوانات في دول أخرى خطر الإبادة نتيجة التجارة غير المشروعة في الجلود والأعضاء.


وطالب أبو صدام بضرورة التدخل السريع عبر إصدار قوانين صارمة تمنع ذ. بح الحمير أو تصدير جلودها، مع زيادة دعم جمعيات الرفق بالحيوان للحفاظ على هذا الكائن من خطر الانقراض، باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الريفي المصري.


ودعا نقيب الفلاحين إلى إطلاق حملات توعوية لتغيير النظرة المجتمعية الخاطئة تجاه الحمار، والتأكيد على قيمته البيئية والزراعية، ودوره التاريخي في خدمة الإنسان على مدار سنوات طويلة.

الحمار الحمير جلود الحمار جلد الحمار اليوم العالمى للحمار الفلاحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

إعلامي: في الأغلب خوان بيزيرا على مقاعد البدلاء غدًا

محمد عبد المنعم

إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

البرازيلي خوان بيزيرا

بيزيرا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

بالصور

اختبار د. م جديد يكتشف سرطان البنكرياس الصامت بدقة 97%.. أمل لإنقاذ المرضى مبكرًا

تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا

هل ملح الهيمالايا أفضل أم العادي؟ خبراء يكشفون مخاطر الإفراط فيه

أفضل أنواع الملح
أفضل أنواع الملح
أفضل أنواع الملح

آلام الظهر تحتمل أمراضا خطيرة .. أعلاها السرطان والقلب

آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض
آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض
آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد