قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
900 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى السعودية حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية | صور
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو

طلاب
طلاب
البهى عمرو

تمثل امتحانات الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، فهي تمثل نقطة انتقال حاسمة نحو التعليم الجامعي وتحقيق الطموحات المستقبلية.

 وتكتسب امتحانات الثانوية العامة أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على تحديد مسار الطالب العلمي والمهني، لذلك يحرص الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد لها بكل جد واجتهاد، والجميع من المواطنين يريدون معرفة الاستعدادات الأخيرة وما الذي سيحدث بالامتحانات.

امتحانات الثانوية
طلاب

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستأتي بنفس نظام العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالبابل شيت أو الأسئلة المقالية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت نماذج استرشادية للطلاب منذ نحو شهرين للتدريب على شكل الامتحانات.

وأوضح زلطة أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم تستهدف إحكام السيطرة على لجان الامتحانات ومنع الغش، من خلال تطوير آليات التفتيش والمتابعة داخل اللجان.

وقال إن الوزارة ستطبق هذا العام نظام “مجمعات اللجان الامتحانية”، بحيث يتم تجميع أربع مدارس متجاورة داخل نطاق واحد، لتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية خلال فترة.

كما كشف الكاتب الصحفي محمود طه، المتخصص في شئون التعليم، تفاصيل نظام التجمعات الامتحانية الجديد الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، بهدف الحد من ظاهرة الغش وإحكام السيطرة على اللجان.

وأوضح محمود طه خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وأحمد دياب وسارة سامي ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن النظام يقوم على تجميع لجان الامتحانات التابعة للإدارات التعليمية في نطاق جغرافي واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت نحو 613 مجمعًا امتحانيًا تضم حوالي 2032 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأكد أن فكرة التجمعات لا تعني زيادة أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، حيث يظل العدد محددًا بحد أقصى 20 طالبًا داخل الفصل، مع وجود اثنين أو ثلاثة من المراقبين لضمان الانضباط الكامل.

وأضاف أن الهدف من تقارب اللجان داخل نطاق واحد هو تسهيل الإشراف والمتابعة، سواء من داخل المدارس أو من خلال الجهات المختصة خارجها، بما يضمن ضبط العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن توزيع الطلاب على اللجان يراعي قربها من محل السكن، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة يعتمد في الأساس على أداء الطالب الامتحان خارج مدرسته، وهو أمر معتاد لا يمثل عبئًا إضافيًا.

وذكر أن جميع اللجان ستكون مجهزة بكاميرات مراقبة، مع متابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود لجان متابعة ميدانية داخل وخارج مقار الامتحانات.

وشدد محمود طه على أن الوزارة تسعى لعقد امتحانات عادلة، مؤكدًا أن الغش يعرض الطالب لعقوبات صارمة قد تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة عام أو عامين، خاصة في حال استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يقترب من 921 ألف طالب بالنظامين القديم والجديد، على أن تنطلق الامتحانات يوم 21 يونيو 2026.

التعليم وزارة التربية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات التعليم الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

حاجة تفرح.. طلاب جامعة طنطا يحصدون 8 جوائز في منافسات مهرجان إبداع لشباب الجامعات

63 عامًا من الإنجازات.. كيف تحول مطار القاهرة الدولي إلى بوابة عالمية للطيران؟

مطار القاهرة بعد 63 عامًا.. كيف أعاد رسم خريطة الطيران بالمنطقة؟

قرش البهلوان

سلوك مرفوض بيئيًا وبحثيًا ويعكس نقص الوعي.. معهد علوم البحار يعترض على التعامل الخاطئ مع الكائنات البحرية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد