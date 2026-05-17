تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026.. كاميرات مراقبة وتأمين خارج اللجان

كشف الكاتب الصحفي محمود طه، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل نظام التجمعات الامتحانية الجديد الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، بهدف الحد من ظاهرة الغش وإحكام السيطرة على اللجان.

وأوضح محمود طه خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وأحمد دياب وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن النظام يقوم على تجميع لجان الامتحانات التابعة للإدارات التعليمية في نطاق جغرافي واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت نحو 613 مجمعًا امتحانيًا تضم حوالي 2032 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأكد أن فكرة التجمعات لا تعني زيادة أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، حيث يظل العدد محددًا بحد أقصى 20 طالبًا داخل الفصل، مع وجود اثنين أو ثلاثة من المراقبين لضمان الانضباط الكامل.

وأضاف أن الهدف من تقارب اللجان داخل نطاق واحد هو تسهيل الإشراف والمتابعة، سواء من داخل المدارس أو من خلال الجهات المختصة خارجها، بما يضمن ضبط العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن توزيع الطلاب على اللجان يراعي قربها من محل السكن، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة يعتمد في الأساس على أداء الطالب الامتحان خارج مدرسته، وهو أمر معتاد لا يمثل عبئًا إضافيًا.

وأوضح أن جميع اللجان ستكون مجهزة بكاميرات مراقبة، مع متابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود لجان متابعة ميدانية داخل وخارج مقار الامتحانات.

وشدد محمود طه على أن الوزارة تسعى لعقد امتحانات عادلة، مؤكدًا أن الغش يعرض الطالب لعقوبات صارمة قد تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة عام أو عامين، خاصة في حال استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يقترب من 921 ألف طالب بالنظامين القديم والجديد، على أن تنطلق الامتحانات يوم 21 يونيو 2026.

