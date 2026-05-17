أخبار التوك شو| التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة.. وأحمد موسى: مصر تطور المباني التاريخية في قلب القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن احتمالية توجيه ضربات أمريكية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في ضوء تعثر مفاوضات إنهاء الحرب.

التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستأتي بنفس نظام العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالبابل شيت أو الأسئلة المقالية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت نماذج استرشادية للطلاب منذ نحو شهرين للتدريب على شكل الامتحانات.

الرابطة الطبية الأوروبية: متحور أنديز لا يثير القلق عالميًا حتى الآن

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن التحركات الجارية في الأرجنتين، بما في ذلك إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا للتحقق من حالات مرتبطة بفيروس هانتا؛ تعكس اهتمامًا علميًا وصحيًا بمراقبة تطورات الفيروس، لكنها لا تعني بالضرورة وجود مؤشرات على انتشار وبائي واسع خارج نطاقه التقليدي.

محافظ القاهرة : احتفالات أسبوعية في شارع الفن بوسط المدينة

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة التاريخية .

شارع للفن بوسط البلد.. أحمد موسى: مصر تطور المباني التاريخية في قلب القاهرة

علق الاعلامي أحمد موسى، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة التاريخية .

مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر المواطنين: زر المشاركة يدخلك السجن.. إعادة نشر الشائعة جريمة مكتملة الأركان

وجه اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، تحذيراً شديد اللهجة لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من خطورة الاندفاع وراء نشر الأخبار دون التثبت من صحتها، مؤكداً أن الضغط على زر "المشاركة" أو (الشير) لمنشور يحمل معلومات كاذبة يضع المواطن تحت طائلة القانون ويجعله شريكاً أصيلاً في الجريمة، وأوضح الرشيدي في تصريحات خاصة لبرنامج "وطن رقمي" أن لجان السوشيال ميديا الإلكترونية الخبيثة تعتمد على قلة وعي بعض المستخدمين ليقوموا هم بدور الأداة التي تنشر السموم وتزعزع أمن واستقرار المجتمع، وهو ما يتطلب حذراً شديداً وتدقيقاً كبيراً قبل المساهمة في تداول أي محتوى رقمي يحمل صبغة القرارات الرسمية المفبركة.

أحمد موسى: إن شاء الله الزمالك يكسب الكونفدرالية ويخسر الدوري الأربعاء

تمنى الإعلامي أحمد موسى ، فوز نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

محمد مصطفى شردي: فاوتشي قد يتحول إلى أخطر متهم في ملف كورونا عالميا

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التطورات المتسارعة داخل الولايات المتحدة بشأن تحقيقات كورونا تكشف عن مشهد شديد الخطورة، مشيرًا إلى أن العالم قد يكون أمام فضيحة تتعلق بإخفاء معلومات مصيرية عن منشأ الفيروس، مع تصاعد الاتهامات ضد شخصيات بارزة لعبت دورًا رئيسيًا خلال إدارة الأزمة الصحية الأكبر في العصر الحديث.

أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات

علق الإعلامي أحمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لأبطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور.

الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. مطالب بخطة حكومية لحماية المواطنين

تتواصل حالة الجدل حول أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشارع المصري، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من حوادث العقر والخوف المتكرر داخل المناطق السكنية.