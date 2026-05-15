الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. تحركات عاجلة بعد تصاعد حوادث العقر

تصاعدت التحركات البرلمانية خلال الأيام الأخيرة لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، بعد تزايد شكاوى المواطنين وارتفاع معدلات حوادث العقر والاعتداءات، وذلك رغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قبل فترة، والذي استهدف وضع ضوابط للتعامل مع الحيوانات الضالة وحماية المواطنين.

وشهد مجلس النواب مطالبات عاجلة للحكومة بوضع خطة شاملة للتعامل مع الظاهرة التي تحولت، بحسب نواب، إلى تهديد مباشر للأمن والسلامة العامة، خاصة في المناطق السكنية والتجمعات المأهولة.

حالات عقر وترويع للمواطنين

وتقدم النائب أحمد خليل خيرالله بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن التزايد المستمر لظاهرة الكلاب الضالة وما يصاحبها من حالات عقر وترويع للمواطنين.

وأكد النائب أن عدداً من المحافظات شهد انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة، ما تسبب في حالة من الخوف بين المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على الإصابات الجسدية فقط، بل امتد إلى آثار نفسية وحالة من الرعب داخل الشوارع والمناطق السكنية.

وأوضح أن هناك قصورًا واضحًا من بعض الأحياء ومديريات الطب البيطري في التعامل مع الأزمة، سواء عبر حملات السيطرة أو برامج الوقاية والتعامل مع الكلاب الضالة، ما ساهم في تفاقم الظاهرة وزيادة أعداد الحيوانات بالشوارع.

وأشار إلى أن ارتفاع حالات العقر يفرض أعباء إضافية على وزارة الصحة بسبب توفير اللقاحات والأمصال، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم خطة زمنية واضحة لمواجهة الأزمة وتطهير الشوارع من مصادر الخطر، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني.

مطالب بخطة وطنية شاملة

وطالبت النائبة نيفين الكاتب بوضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل مع خطر الكلاب الضالة، بعد تكرار وقائع الاعتداء على المواطنين والأطفال في عدد من المناطق.

وأكدت النائبة أن ما يتم تداوله يوميًا من حوادث عقر يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، مشيرة إلى أن بعض الوقائع أصبحت “بشعة ومؤسفة” وتستدعي تحركًا سريعًا من الجهات المختصة لحماية المواطنين.

وشددت على أهمية تدخل مديريات الطب البيطري لوضع ضوابط بيئية فعالة تحقق التوازن بين التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التطعيم والتعقيم والإيواء.

وأوضحت أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن الظاهرة، محذرة من أن الكلاب الضالة أصبحت سببًا مباشرًا في وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة هروب المواطنين من هجماتها.

حصر أعداد الكلاب الضالة

وطالب النواب بضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة، والتوسع في برامج التعقيم والتطعيم، وإنشاء ملاجئ آمنة للحيوانات، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية، بما يضمن حماية المواطنين دون الإخلال بالتوازن البيئي أو معايير الرفق بالحيوان.