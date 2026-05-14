الخدمات البيطرية: نرفض إطعام الكلاب الضالة عشوائيًا أو إيذائها بطرق غير إنسانية

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين بشأن الكلاب الضالة عبر الخط الساخن بشكل يومي، موضحًا أن كثافة الاتصالات الكبيرة قد تؤثر على سرعة التعامل مع بعض البلاغات.

إطعام الكلاب في الشوارع سلوك غير صحيح

وأوضح الأقنص خلال برنامج يحدث في مصر، أن تقديم الطعام للكلاب الضالة في الشوارع بشكل عشوائي يغير طبيعتها وسلوكها البيئي، مشددًا على أن من يرغب في رعاية الحيوانات يجب أن يوفر لها بيئة مناسبة بعيدًا عن الشارع.

رفض التسميم أو القتل العشوائي

وشدد رئيس الهيئة على رفضه الكامل للتعامل غير الإنساني مع الكلاب، سواء عبر التسميم أو القتل دون مبررات صحية واضحة، مؤكدًا أن هذه الممارسات غير مقبولة.

تعقيم وتطعيم موسع للحد من الأزمة

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ برامج مستمرة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة داخل الشلاتر المنتشرة بالمحافظات، بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، بهدف السيطرة على الأعداد بشكل آمن.

المناطق الجديدة الأكثر تضررًا

ولفت الأقنص إلى أن الشكاوى تتركز غالبًا في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية، بسبب طبيعتها المفتوحة التي تسهّل انتشار الكلاب الضالة.

القتل الرحيم للحالات الخطرة فقط

وأكد أن القتل الرحيم يقتصر فقط على الكلاب الشرسة أو المصابة بأمراض تهدد صحة الإنسان، وفقًا للضوابط البيطرية المعتمدة.