قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال عبد الغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إنّ الأزمة الأوكرانية أعادت تشكيل الحسابات العسكرية داخل أوروبا؛ في ظل وجود فجوة في موازين القوة العسكرية الظاهرة بين الكتلة الأوروبية وروسيا، سواء من حيث القدرات العسكرية أو الرؤوس النووية أو حجم الجيوش والإنتاج التسليحي، مشيراً إلى أن هذا التفاوت لا يمكن فصله عن منظومة التحالفات التي تنتمي إليها أوروبا، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تعريف القوة لا يقتصر على الجانب العسكري التقليدي، بل يشمل عناصر أكثر شمولاً تتعلق بالقوة المتكاملة، مثل الاستقلالية الاقتصادية والطاقية والأمن السيبراني وحماية الحدود، مؤكداً أن أوروبا بدأت تدرك أن بناء الردع لا يتحقق فقط من خلال السلاح، بل عبر مشروع استراتيجي متكامل يعزز قدرتها على الصمود والتأثير في بيئة دولية معقدة.

أوروبا استفادت من مرحلة السلام بعد الحرب العالمية الثانية

وأشار عبد الغني العيادي إلى أن القارة الأوروبية تواجه أيضاً تحديًا أخلاقيًا واستراتيجيًا بعد عودة الحرب إلى أراضيها عقب عقود من الاستقرار النسبي، لافتاً إلى أن أوروبا التي استفادت من مرحلة السلام بعد الحرب العالمية الثانية لكنها تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يهدد مشروعها التاريخي في تجنب الحروب داخل القارة.

عبد الغني العيادي البرلمان الأوروبي لأزمة الأوكرانية الحسابات العسكرية القوة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

موعد صرف مرتبات مايو 2026

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

إجازة عيد الأضحى 2026.. التقديرات الفلكية تكشف موعد الوقفة وأول أيام العيد

إجازة عيد الأضحى 2026.. التقديرات الفلكية تكشف موعد الوقفة وأول أيام العيد

حيلة لتقليل استهلاك باقة الإنترنت

موجودة في كل راوتر.. حيلة ذكية لتقليل استهلاك باقة الانترنت بنسبة 40%

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد