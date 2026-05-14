عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها

قال عبد الغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إنّ الأزمة الأوكرانية أعادت تشكيل الحسابات العسكرية داخل أوروبا؛ في ظل وجود فجوة في موازين القوة العسكرية الظاهرة بين الكتلة الأوروبية وروسيا، سواء من حيث القدرات العسكرية أو الرؤوس النووية أو حجم الجيوش والإنتاج التسليحي، مشيراً إلى أن هذا التفاوت لا يمكن فصله عن منظومة التحالفات التي تنتمي إليها أوروبا، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تعريف القوة لا يقتصر على الجانب العسكري التقليدي، بل يشمل عناصر أكثر شمولاً تتعلق بالقوة المتكاملة، مثل الاستقلالية الاقتصادية والطاقية والأمن السيبراني وحماية الحدود، مؤكداً أن أوروبا بدأت تدرك أن بناء الردع لا يتحقق فقط من خلال السلاح، بل عبر مشروع استراتيجي متكامل يعزز قدرتها على الصمود والتأثير في بيئة دولية معقدة.

أوروبا استفادت من مرحلة السلام بعد الحرب العالمية الثانية

وأشار عبد الغني العيادي إلى أن القارة الأوروبية تواجه أيضاً تحديًا أخلاقيًا واستراتيجيًا بعد عودة الحرب إلى أراضيها عقب عقود من الاستقرار النسبي، لافتاً إلى أن أوروبا التي استفادت من مرحلة السلام بعد الحرب العالمية الثانية لكنها تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يهدد مشروعها التاريخي في تجنب الحروب داخل القارة.