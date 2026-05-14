أخبار التوك شو| أحمد موسى: الجيش المصري حامي الدولة.. ومحاولات الوقيعة بينه وبين الشعب لن تنجح.. الكهرباء تحسم الجدل: لا زيادات على أسعار الاستهلاك المنزلي منذ عامين

أحمد موسى: الجيش المصري حامي الدولة.. ومحاولات الوقيعة بينه وبين الشعب لن تنجح | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، مشددًا على وعي الشعب المصري بطبيعة التحديات ومحاولات بث الفتنة بينه وبين جيشه.

الكهرباء تحسم الجدل: لا زيادات على أسعار الاستهلاك المنزلي منذ عامين

حسم المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الجدل المثار حول زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أسعار الاستهلاك المنزلي لم يتم تعديلها منذ عامين.

وزير التموين يحسم الجدل: تطوير الدعم لن يمس محدودي الدخل.. والدولة مستمرة في الحماية الاجتماعية

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ملتزمة بشكل كامل باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن أي تطوير لمنظومة الدعم يهدف بالأساس إلى ضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

فؤاد عودة: احتمال تحول هانتا إلى وباء عالمي "صفر"

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ فيروس هانتا لا يشكل حتى الآن وباءً، مشيراً إلى أن احتمال تحوله إلى وباء مشابه لكوفيد-19 يظل "صفراً" بسبب ضعف انتقاله بين البشر، واحتياجه إلى احتكاك مباشر ومكثف لانتشاره.

غش الزوجة لزوجها في البكارة ليست سببا لفسخ عقد الزواج.. رئيس لجنة إعداد الأحوال الشخصية يكشف مفاجأة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن محكمة النقض و المحكمة الدستورية أكدتا أن غش الزوجة لزوجها في البكارة ليست سببا لفسخ عقد الزواج .

2.3 طفل لكل سيدة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإنجاب في مصر

أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة ، أن مصر بها 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية وتعتبر خط الدفاع الأول لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

المحامية مها أبو بكر: الزواج العرفى شرعى ولا يستطيع أي شخص منعه على الإطلاق

أكدت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزواج العرفى زواج شرعى ولا يستطيع أي شخص أن يمنعه على الإطلاق.



الغرفة التجارية: الطب الشعبي لا يمكن أن يُترك دون تخصص أكاديمي

تحدث محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية، عن تركيبات الأعشاب وطرق تداولها، وكيف يتم إعدادها وتحت أي بند تُصنّف، وهل يتم اتباع كتب طبية أو استشارات صحية أو إشراف من وزارة الصحة.

هل تجوز الأضحية بالحيوانات التي تتغذى على القمامة؟

تتجدد تساؤلات الكثيرين مع اقتراب موسم عيد الأضحى حول الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية، خاصة فيما يتعلق بالحيوانات التي تتغذى على القمامة أو النجاسات، والمعروفة فقهيًا بـ"الجلالة".

وزير فلسطيني سابق: استشهاد 850 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، مشيراً إلى أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر قُتل نحو 850 فلسطينياً في قطاع غزة، في وقت لا تتجاوز فيه المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع نسبة 20% من احتياجات السكان، ما يعكس غياب الالتزام الإسرائيلي بالحد الأدنى من وقف أعمال القتل والعدوان اليومي.