الجيزة تضع ضوابط نقل وتداول جلود الأضاحي لتحقيق العائد الاقتصادي

عقد محمد عبد الحميد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، لمناقشة واستعراض الضوابط المنظمة لعملية نقل وتداول جلود الهدي والأضاحي بنطاق المحافظة خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرياً، وذلك بناءا على قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رقم 427 لسنة 2026.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد فارس محمد عبد الله، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى جانب أعضاء اللجنة المشكلة.

وتم التركيز على وضع آليات دقيقة تضمن التعامل السليم مع جلود الأضاحي الخاصة بالأهالي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق العائد الاقتصادي ويحافظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة، مع وضع اشتراطات فنية لنقل الجلود من نقاط الذبح إلى المخازن والمصانع المخصصة منعاً للتلوث.



كما كلف السكرتير العام المساعد بالحيزة، مديرية الطب البيطري بالإشراف المباشر على عمليات الفحص والتداول لضمان جودة الجلود ومنع انتشار الأوبئة، مع تحديد مسارات واضحة للجمعيات والمؤسسات لجمع الجلود وإعادة توجيهها بشكل قانوني وصحي.

كما تم التأكيد على رفع مخلفات الأضاحي أولاً بأول ومنع تراكمها في الشوارع بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وأكد مرعي، خلال الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم موسم عيد آمن ومنظم، مشدداً على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالضوابط التي وضعتها اللجنة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لتعليمات نقل وتداول الجلود دون تصريح أو في ظروف غير صحية.