رئيس مياه الشرب بالجيزة: تكثيف أعمال التطهير استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

وجه اليوم المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتكثيف أعمال تطهير المجمعات وبيارات ومطابق الصرف الصحي، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس محمد حفناوي جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة ضغوط المياه بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تكثيف أعمال التطهير بالمجمعات ومطابق الصرف الصحي، في ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد؛ لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وأشار رئيس الشركة إلى تعزيز أعمال التطهير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمحيط المجازر، مع الدفع بالمعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة العيد، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومؤكدًا متابعته المستمرة لسير العمل على مدار الساعة.

كما وجه بصرف منحة عيد الأضحى المبارك والساعات الإضافية للعاملين بالشركة، تقديرًا لجهودهم المبذولة واستمرارهم في أداء مهامهم؛ لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.