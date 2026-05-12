الرقابة المالية: نمو ملحوظ في صناديق الاستثمار بدعم تطوير الأسواق

أكدت الدكتورة رحاب طه ، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تطوير أسواق المنتجات المالية وزيادة وعي المواطنين بالتنوع الكبير في الأدوات الاستثمارية، خاصة صناديق الاستثمار.

وأوضحت طه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن صناديق الاستثمار شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأشارت إلى أن إجمالي حجم صناديق الاستثمار ارتفع ليصل إلى أكثر من 410 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، موضحة أن هذا النمو جاء نتيجة تطوير الإطار التنظيمي وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.

وأضافت أن الهيئة اتخذت حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، من خلال التوسع في أنواع صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الذهب وصناديق الاستثمار العقاري، مؤكدة أنه تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتنظيم عمل صناديق الذهب داخل السوق المصري.

