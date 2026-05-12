قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد لجوتيريش دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات عليها
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد لقاءً مع رؤساء الأحياء والمدن ويؤكد: خدمة المواطن أولوية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الجدد وذلك عقب صدور قرار التكليف الأخير للتأكيد على أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات التعامل مع الملفات الحيوية والخدمية.  

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى درجات الجهد والعمل الميداني المستمر مشددًا على أن الأعباء والمسؤوليات كبيرة وأنه يجب على جميع القيادات التنفيذية أن تكون على قدر المسؤولية وحجم التكليفات الملقاة على عاتقها بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد المحافظ على أن أي ممارسات سلبية أو تقصير في التعامل مع المواطنين أمر غير مقبول.

وأكد ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع شكاواهم إلى جانب التواجد الميداني المستمر والتعرف عن قرب على المشكلات القائمة وسرعة إيجاد حلول عملية لها.
 

وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء أكد محافظ الجيزة أن التصدي للبناء المخالف يعد من الملفات الحيوية وواجبًا يوميًا لا يحتمل التهاون موجهًا بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة فور رصدها وعدم السماح بتفاقمها أو فرض أمر واقع على الدولة.
 

كما وجّه المحافظ بإلزام أصحاب قطع الأراضي أو العقارات الصادر لها رخص بناء والجاري تنفيذ أعمال الإنشاء بها بوضع لافتة واضحة تتضمن صورة من رخصة البناء أمام موقع العمل بما يسهم في إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتراخيص القانونية مع التعامل الفوري مع أية مخالفات يتم رصدها في المهد.
 

وأكد المحافظ كذلك أهمية تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع والحفاظ على حق المواطنين في الحركة الآمنة مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.
 

شدد محافظ الجيزة على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالشارع ومتابعة الحالة العامة بشكل يومي مع تكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول وعدم السماح بتكون أي بؤر عشوائية . 
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية استكمال المشروعات والأعمال التي تم البدء في تنفيذها خلال الفترة الماضية والبناء على ما تحقق من جهود لضمان استمرار تحسين مستوى الخدمات وعدم تعطيل مصالح المواطنين مؤكدًا أن معيار تقييم الأداء خلال المرحلة المقبلة سيكون قائمًا على سرعة الإنجاز والتفاعل مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

فو هوا رئيس وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”

رئيس شينخوا: المرحلة الراهنة تتطلب شراكة عربية صينية أكثر عمقا

بوتين ومعلمته

وفاء بوتين.. الرئيس الروسي يدعو معلمته السابقة إلى عشاء خاص بالكرملين

إعلان الفائزين بجائزة "عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع

إعلان الفائزين بجائزة "عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع

بالصور

تموين الشرقية يحرر 742 محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد