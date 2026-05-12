تعليم الجيزة تتيح نماذج امتحانات استرشادية للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن اتاحتها نماذج امتحانات استرشادية لآخر العام للشهادة الإعدادية «عربي ولغات» بصيغة PDF، لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور.

وذلك حرصًا على دعم الطلاب والاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام، والتدريب على شكل الامتحان ومراجعة أهم الأسئلة المتوقعة.

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة، أن النماذج تشمل مختلف المواد الدراسية عربي ولغات، وذلك وفق المواصفات الفنية الحديثة للامتحانات.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، أنه يمكن تحميل النماذج ومتابعتها من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أو من خلال الرابط الآتي:

https://drive.google.com/drive/folders/1GBuX9QB_wSv3Jr05dRQzp7FDmGbepEPx