مالاجو وأبيتي يقدمان أوراق ترشحهما لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

قدّم جيوفاني مالاجو الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ، وجيانكارلو أبيتي الرئيس الحالي لرابطة الأندية الهواة رسميًا اليوم /الأربعاء/ أوراق ترشحهما لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 22 يونيو المقبل، لاختيار خليفة لجابرييل جرافينا.

وقدم جرافينا استقالته عقب فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل 2026.

وسيُمنح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مهلة حتى 22 مايو الجاري قبل تصديقه رسميًا على المرشحين.. ولكن بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن هذا الإجراء سيكون شكليا.

ومن المتوقع أن يحظى مالاجو بأغلبية الأصوات إذ يحظى بدعم رابطة الدوري الإيطالي (سيري آ) ورابطتي اللاعبين والمدربين .. كما تأكد حصوله على تأييد رابطة الدوري الإيطالي الدرجة الثانية (سيري ب) مساء أمس الثلاثاء.