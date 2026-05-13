محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر طهرمس ورشاح أبو عوض وناهيا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمتابعة نسب تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي الجارية بأحياء بولاق الدكرور والهرم وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية اللقاء اطلع المحافظ علي نسب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، بدءًا من شارع الملكة وحتى الطريق الدائري موجهاً بسرعة تنفيذ أعمال إصلاح عدد من الهبوطات تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتطوير للطريق بالكامل لافتًا إلى أنه سيتم طرح مشروع رصف طريق كفر طهرمس بداية من شارع الملك فيصل وحتى شارع الملكة لتحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة المنفى «رشاح أبو عوض» نطاق حي الهرم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال لعدد 10 شوارع بإجمالي 20 مُطبقًا لمسافة 700 متر من إجمالي 1300 متر بطول الرشاح وجارٍ استكمال باقي الأعمال للاستغناء عن المصرف بالتنسيق مع مديرية الري بما يحقق تحسين خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

وتناول اللقاء متابعة نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة ناهيا بشارع الرشاح بحي بولاق الدكرور، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات بطول 1.1 كم وربط المشروع بنقطة المصب في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير شبكات البنية التحتية بالمناطق ذات الكثافات السكانية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتهيئة الشوارع المستهدفة، تمهيدًا لطرح عدد من مشروعات التطوير والرصف بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة الغاز المسؤولة عن القطاع للعمل على تعديل بعض التداخلات بالمسارات بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال دون تأخير.

جاء ذلك بحضور رئيس حي بولاق الدكرور وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز.