فؤاد عودة: احتمال تحول هانتا إلى وباء عالمي "صفر"

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ فيروس هانتا لا يشكل حتى الآن وباءً، مشيراً إلى أن احتمال تحوله إلى وباء مشابه لكوفيد-19 يظل "صفراً" بسبب ضعف انتقاله بين البشر، واحتياجه إلى احتكاك مباشر ومكثف لانتشاره.

وأضاف عودة، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفيروس معروف طبياً منذ سنوات وأن تحليلات جينية حديثة أظهرت أن نحو 99% من سلالاته، وخاصة سلالة "آنديز"، متطابقة مع ما ظهر في عام 1995.

وأوضح، أن فيروس هانتا ينتشر أساساً عبر القوارض، خصوصاً الفئران، ويتواجد في المناطق الزراعية والريفية والمناطق المهجورة، حيث يُعد بيئة مناسبة لانتقاله بين الحيوانات، مشيراً إلى وجود 38 سلالة من الفيروس، إلا أن سلالة "آنديز" فقط هي القادرة على الانتقال من الفئران إلى الإنسان.

تحسين الظروف البيئية

وتابع، أن الفيروس مرتبط بشكل أساسي بوجود الفئران وانتشارها في بيئات معينة، مؤكداً أن السيطرة عليه تعتمد على الحد من الاحتكاك بهذه القوارض وتحسين الظروف البيئية في المناطق المعرضة لانتشاره.