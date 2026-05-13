فيروس هانتا يثير القلق عالميًا.. أعراض تشبه الأنفلونزا وطرق فعالة للوقاية

أثار فيروس هانتا خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق في الأوساط الطبية عالميًا، بعد تحذيرات من خطورته وقدرته على التسبب في مضاعفات تنفسية شديدة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، خاصة بسبب صعوبة اكتشافه في مراحله الأولى نتيجة تشابه أعراضه مع نزلات البرد والإنفلونزا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع SciTechDaily، يُعد فيروس هانتا من الفيروسات النادرة التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، خصوصًا الفئران، من خلال استنشاق هواء ملوث بفضلاتها أو لعابها أو بولها، وليس عبر الطعام فقط كما يُعتقد شائعًا.

أعراض مبكرة تشبه الإنفلونزا

تبدأ الإصابة بفيروس هانتا بأعراض بسيطة في معظم الحالات، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر اكتشافه، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

آلام في العضلات

صداع شديد

إرهاق عام

غثيان أو قيء

لكن في بعض الحالات، قد تتطور الأعراض بسرعة إلى ضيق حاد في التنفس، نتيجة تراكم السوائل داخل الرئتين، وهو ما قد يسبب فشلًا تنفسيًا يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

طرق انتقال العدوى

تشير التقارير الطبية إلى أن العدوى غالبًا ما تحدث أثناء التعامل مع أماكن مغلقة أو مهجورة تحتوي على فضلات الفئران، مثل المخازن أو الأماكن غير جيدة التهوية، حيث يمكن أن ينتقل الفيروس عبر الهواء أثناء التنظيف.

ويؤكد الخبراء أن انتقال العدوى بين الأشخاص نادر جدًا، وأن المصدر الأساسي للإصابة هو التعرض المباشر للقوارض أو مخلفاتها.

لا يوجد علاج نوعي حتى الآن

حتى الآن لا يوجد علاج محدد لفيروس هانتا، إلا أن سرعة التشخيص وتلقي الرعاية الطبية المناسبة تلعب دورًا مهمًا في تقليل المضاعفات، من خلال دعم وظائف التنفس ومراقبة الحالة الصحية للمريض بشكل دقيق.

5 طرق للوقاية من فيروس هانتا

يشدد المتخصصون على أن الوقاية تظل الوسيلة الأهم لتجنب العدوى، وذلك عبر اتباع عدد من الإجراءات، أبرزها:

تهوية الأماكن المغلقة جيدًا قبل تنظيفها

ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التنظيف

استخدام المطهرات بدلًا من الكنس الجاف الذي قد يثير الغبار

التخلص من مصادر جذب الفئران داخل المنازل

الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة العامة

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه الإجراءات يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للفيروس، خاصة في الأماكن التي قد تنتشر فيها القوارض.