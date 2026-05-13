وزير فلسطيني سابق: استشهاد 850 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، مشيراً إلى أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر قُتل نحو 850 فلسطينياً في قطاع غزة، في وقت لا تتجاوز فيه المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع نسبة 20% من احتياجات السكان، ما يعكس غياب الالتزام الإسرائيلي بالحد الأدنى من وقف أعمال القتل والعدوان اليومي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل وسّعت الخط الأصفر داخل قطاع غزة من نحو 53% إلى نحو 60% من مساحة القطاع، مع استمرار تحريك هذا الخط غرباً لضم مناطق جديدة في قطاع غزة كل يوم.

وذكر، أن إسرائيل لا تؤمن بوقف إطلاق النار ولا بالانسحاب أو بوجود دور للسلطة الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الطروحات السياسية التي يجري الحديث عنها في مرحلة ما بعد إعادة الإعمار ضمن الخطة الأمريكية المطروحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار أشرف العجرمي إلى أن الوضع الداخلي الفلسطيني يشهد حالة صعبة، موضحاً أن أي مؤتمر لحركة فتح لن يغير من الواقع القائم في الضفة الغربية في ظل ما وصفه بسياسات استعمارية وعنصرية تمارسها مجموعات المستوطنين بالشراكة مع الجيش الإسرائيلي، ومتممًا، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات جزءاً من عمليات القتل والاعتداء اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين.