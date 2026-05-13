القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتبني أفكار ومشروعات جديدة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية التواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم دمجهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبالها بمقر المجلس محمد الجارحي، من ذوي الإعاقات المتعددة (الحركية والبصرية)، لبحث عدد من الأفكار والبرامج والمشروعات المستدامة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع المجلس والجهات الداعمة لملف الإعاقة، في إطار فتح باب الحوار مع ذوي الإعاقة لطرح رؤى وأفكار تخدم قضاياهم.

القومي للإعاقة يبحث رؤى جديدة لدعم أعضائه

وتناول اللقاء سبل تعزيز الإتاحة في المجال السياحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل، إلى جانب مناقشة الأدوات والآليات الخاصة بإعداد خريطة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتطبيقات التكنولوجية الداعمة لهم.

وشددت المشرف العام على المجلس على دراسة المقترحات والأفكار المطروحة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم المجتمعية.