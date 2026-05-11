مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة ممتدة ودعم متزايد لحقوق ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء أمس، الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المحافظين والسفراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة من مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال الفعالية عمق العلاقات الثنائية بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه العلاقات شهدت زخمًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية في مجالات متعددة، أبرزها التعليم والابتكار وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والشباب، فضلا عن التنمية المجتمعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر تُعد شريكًا فاعلًا في مسار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لديه حاليًا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تستهدف رفع القدرات المؤسسية، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، إلى جانب عقد حوارات وطنية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.

كما أوضحت أن التعاون يشمل إنشاء مرصد وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة في مختلف المجالات.