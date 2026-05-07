قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجربة مصرية رائدة في دمج ذوي الإعاقة تعرض على مستوى عربي ودولي

الدكتورة إيمان كريم مقرر المجلس
الدكتورة إيمان كريم مقرر المجلس
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع عقدته جامعة الدول العربية ممثلة في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مدار يومين، مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود جامعة الدول العربية لدعم الدول الأعضاء وتنفيذ قرار القمة العربية باعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، وكذلك مواصلة تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن الدولة المصرية تؤمن بأن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد التزام أخلاقي، بل هو التزام دستوري وحقوقي أصيل. وأوضحت أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في التحول من النموذج الطبي الرعائي إلى النموذج الاجتماعي والحقوقي الشامل، والذي توج بصدور:

  • قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
  • تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (11) لسنة 2019، كآلية وطنية مستقلة فنياً ومالياً وإدارياً، تتبع رئيس الجمهورية، وتختص باقتراح ورصد السياسات العامة للدولة في مجال الإعاقة.

وأوضحت أن القوة المؤسسية الحقيقية في مجال الإعاقة تكمن في القدرة على التشبيك وتنسيق الجهود مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتوجيه الموارد بشكل فعال نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

وأشارت "كريم" إلى إطلاق المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، والتي تتضمن سبعة محاور شاملة للحقوق والخدمات، مع إصدار خطة العمل التشغيلية لهذه الاستراتيجية خلال 90 يوماً من تاريخ إطلاقها لضمان التحرك الفوري والمتابعة الدقيقة.

وأضافت أن الاستراتيجية تم صياغتها وفق نهج تشاركي غير مسبوق، شارك فيه أكثر من 200 خبير ومتخصص، ونحو 600 مواطن ومنظمات مجتمع مدني، عبر حوارات مجتمعية وزيارات ميدانية، وفق المبدأ الأممي: "لا شيء عنا بدوننا".

واستعرضت "كريم" تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة حققت طفرة هائلة في التعليم الدامج، حيث ارتفع عدد الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين من 3,697 طالباً في 2012 /2013 إلى 186,182 طالباً في 2024 /2025، بمشاركة أكثر من 110 آلاف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية.

وفي التمكين الاقتصادي والتشغيل، نجحت مصر في توفير 37,328 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، مع توفير التغطية التأمينية لهم. كما أصدرت الدولة نحو 1.5 مليون بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة، لتكون بوابة موحدة تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم بشكل رقمي ومميكن.

وأكدت "كريم" أن تجربة مصر يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال:

  • بناء منصة عربية لتبادل الخبرات التطبيقية في مجال التعليم العالي الدامج.
  • إنشاء غرف المصادر بالمدارس لتقديمها كدليل استرشادي للدول الأعضاء بدعم أممي.
  • تعزيز القدرات الإحصائية والرصدية، بما في ذلك تطوير قواعد بيانات عربية موحدة لمتابعة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • دعم مشروعات التمكين الاقتصادي والابتكار، وتوفير التقنيات المساعدة بأسعار مدعومة
    الختام.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن الدمج والتمكين ليس منحة، بل مسار حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن الدولة المصرية تمد أيديها لجميع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواصلة العمل المشترك وضمان الاستفادة من قدرات أبنائنا العرب المبدعة.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة جامعة الدول العربية الدكتورة إيمان كريم وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنطقة العربية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد