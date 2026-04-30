إيمان كريم : القومي للإعاقة يسعى لتوحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق أشخاصه

التقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد البنك الدولى على هامش فعاليات برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI) التابع للبنك.

تناول الاجتماع سبل التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بحث سبل التعاون في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية، ورفع قدرات العاملين بالمجلس، من أجل تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحسين البرامج والمشروعات، التي يقوم المجلس بتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على رفع وعيهم، ودمجهم وتمكينهم في كافة المجالات.



جاء ذلك بحضور شارلوت ماكلين-نهلابو (Charlotte McClain-Nhlapo) المستشارة العالمية لشؤون الإعاقة بمجموعة البنك الدولي، المسئولة عن جهود دمج ذوي الإعاقة في مشروعات وسياسات البنك التنموية لتعزيز الشمولية، والحد من الفقر.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يسعى إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمتها إلى برامج، ومشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وإدراج مكون الإعاقة فى مشروعات البنك الدولى، للإسهام في رفع وعيهم، وتعزيز عمليات الدمج والتمكين، وتهيئة البيئة المحيطة لهم، فضلًا عن رفع وعي مقدمي الخدمة، والمتعاملين معهم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، ورصد التحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على حلها، لتذليل العقبات أمامهم، وخلق بيئة دامجة وداعمة لهم، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتكافؤ الفرص أمام الجميع.



برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI) التابع للبنك الدولي، يُعد بمثابة منصة تعليمية وتدريبية تهدف إلى دعم المسؤولين الحكوميين، ووحدات تنفيذ المشروعات في الدول الأعمدة، كنا يركز البرنامج على تحسين مهارات إدارة وتنفيذ المشروعات الممولة من البنك، وتوفير موارد عملية لتسريع التنمية.