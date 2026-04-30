نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نظام الطيبات للراحل ضياء العوضي، ليس علاج، وأن النظام العلاجي الذي يسير عليه البعض ليس علاج، ولذلك على الجميع معرفة الحقائق العلمية عن كل مرض.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن نظام الطيبات لا يتناسب مع جميع المواطنين، ولا جميع المرضي، وأن النظام به بعض الأمور الصحيحة، منها ممارسة الرياضة، وتناول السمك والصيام المتقطع.

وتساءل الأشخاص التي تدافع عن نظام الطيبات، "هل نظام الطيبات قادر على فتح الشرايين بعد أن غلق، أو قادر على علاج الزائدة ".

كما أكد الدكتور جمال شعبان، أنه يريد أن يعلن عن سر لأول مرة بخصوص الراحل الدكتور ضياء العوضي، قائلًا: "كنت أفكر في حل المشكلة التي كانت بينه وبين نقابة الأطباء".

وأوضح جمال شعبان أنه كان يفكر منذ فترة، وقبل رحيل العوضي، في التدخل لحل المشكلات بين الراحل ضياء العوضي ونقابة الأطباء، لكن عندما استمعتُ إلى كلام الراحل، جعلني أتراجع عن هذا القرار.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه نشر منذ سنوات مقالًا يعترض فيه على ما يقوله العوضي، لكنه لا يحب الدخول في مشكلات مع أحد.

ولفت إلى أن الراحل له ما له وعليه ما عليه، لكن البيض مفيد للجسم، وأن الدواجن مفيدة أيضًا، فمن يقول إن الدواجن والبيض ضاران، فهو شخص غير طبيعي.