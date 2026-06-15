الطقس اليوم.. أجواء حارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ويأتي الطقس اليوم في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح قد يصل إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.





درجات الحرارة المتوقعة حسب المناطق

القاهرة الكبرى: العظمى 33، الصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، الصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28، الصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 35، الصغرى 24.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27.

درجات الحرارة في أشهر المدن

القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 21.

مطروح: العظمى 27، الصغرى 20.

سوهاج: العظمى 38، الصغرى 25.

قنا: العظمى 40، الصغرى 26.

أسوان: العظمى 42، الصغرى 28.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم

- شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

- نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة: فرص ضعيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

- سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أهم ما يميز الطقس اليوم هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.



هذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 35 أو 36 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 34 درجة فقط.



نصائح للتعامل مع الطقس اليوم

- القيادة بحذر صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق، خاصة في مناطق شمال ووسط سيناء.

- شرب كميات وفيرة من الماء للتعويض عن فقدان السوائل نتيجة الحرارة والرطوبة العالية.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة (من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا).

- ارتداء ملابس قطنية فاتحة تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

- متابعة النشرات الجوية أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.

تحذيرات للمزارعين

تنصح الأرصاد الجوية المزارعين خلال الطقس اليوم باتباع الإجراءات التالية:

- ري المحاصيل في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجة الحرارة.

- تغطية المحاصيل الحساسة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

- تأجيل التسميد إلى فترات المساء لتجنب تطاير الأسمدة بفعل الرياح.