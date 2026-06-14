طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين 15 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الطقس الحار والرطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، على أن يصبح الطقس معتدلًا ورطبًا ليلًا على معظم الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة؛ يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

درجات الحرارة المتوقعة



•القاهرة الكبرى: العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

•السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

•السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

•الوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

•شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

•جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

وأشارت الهيئة إلى تكوُّن شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على فترات بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة، بنسبة تقارب 20%، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت أيضًا أن بعض السحب المنخفضة قد تتكون على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق