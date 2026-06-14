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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى في القاهرة 34

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى في القاهرة 34
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى في القاهرة 34
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدًا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

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أجواء حارة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 22

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 22

نخل 34 14

كاترين 29 13

الطور 32 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 26

الإسكندرية 29 21

العلمين 29 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 33 24

رأس غارب 35 24

سفاجا 35 27

حالة الطقس غدا

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 36 26

أبرق 38 27

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 34 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 26

حال الطقس اليوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 45 29

الرياض 45 29

المنامة 39 32

أبوظبي 42 31

الدوحة 43 34

الكويت 45 31

دمشق 30 17

بيروت 26 23

عمان 28 15

القدس 27 16

غزة 28 21

بغداد 40 25

مسقط 41 32

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 28

طرابلس 31 24

تونس 32 22

الجزائر 24 17

الرباط 25 18

نواكشوط 29 21

نصائح لحماية سيارتك من الطقس الحار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 27 11

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 38 26

نيودلهي 39 29

جاكرتا 31 24

بكين 31 21

كوالالمبور 33 25

طوكيو 22 17

أثينا 31 18

روما 30 18

باريس 29 17

مدريد 31 19

برلين 20 10

لندن 21 15

مونتريال 20 13

موسكو 21 12

نيويورك 26 17

واشنطن 28 16

أديس أبابا 26 13

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