نائب يطالب بتحسين المواصلات في حلوان ويدعو وزير النقل لزيارة المنطقة

دعا النائب خالد رياض، عضو مجلس النواب، إلى سرعة معالجة أزمة المواصلات التي يعاني منها أهالي حلوان، مشيرًا إلى أن نقص أتوبيسات هيئة النقل العام يمثل أحد أبرز التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن تحسين خدمات النقل يتطلب متابعة ميدانية من الجهات التنفيذية، مطالبًا وزير النقل ومحافظ القاهرة بالتدخل لتطوير مستوى الخدمة وتلبية احتياجات السكان.

وأكد أن أهالي المنطقة يتطلعون إلى زيارة وزير النقل ومحافظ القاهرة لمتابعة المشكلات عن قرب.

ولفت إلى أن هناك العديد من المطالب الخدمية التي لا تزال بحاجة إلى استجابة سريعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن عضو مجلس النواب زيارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لمنطقة التبين، مؤكدًا أنها تعكس اهتمامًا بمتابعة احتياجات المواطنين على أرض الواقع والاستماع إلى مطالبهم، داعيًا إلى استمرار الجولات الميدانية لتسريع حل المشكلات العالقة.