حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في حلوان

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم الأدوات والمعدات الخاصة بالتنقيب ، وذلك حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وتم العُثور على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة (1,5 متر ) بعمق (7 متر) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.