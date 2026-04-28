جمال شعبان: اشربوا مياه كثيرة لأن العطش أول درجات الجفاف

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السهر من الأشياء الضارة بالجسم، وأن طول السهر يقصر من العمر؛ ولذلك جعل الله الليل للنوم، وقال: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا».



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن العطش يمثل الدرجة الأولى من درجات الجفاف، ولذلك على المواطن أن يشرب الماء طوال اليوم حتى يُجدِّد الخلايا.



ولفت إلى أن الماء يمثل 60% من جسم الإنسان و90% من الدم، وأن الشخص الذي لا يشرب ماءً كثيرًا يتعرض لأمراض؛ ولذلك على المواطنين تناول المياه بشكل مستمر.



وأشار إلى أن الأطفال في سن صغيرة لا يشعرون بالعطش؛ لذلك علينا أن نعرض عليهم الماء بشكل مستمر، وأن كبار السن أيضًا يجب أن نعرض عليهم الماء بشكل مستمر.