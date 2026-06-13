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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إجراءات استبدال العدادات الكودية بـ دائمة للحاصلين على التصالح بقنا

العدادات الكودية
العدادات الكودية
يوسف رجب

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء تنفيذ إجراءات استبدال العدادات الكودية بعدادات أخرى دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، وذلك من خلال إضافة خدمة جديدة على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم التنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد طلب رقم 298 على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية، للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح 7 و 8 في ظل القانون رقم187لسنة 2023م.

وتابع محافظ قنا، بالاضافة لنموذج 10 في ظل القانون رقم 17لسنة 2019 م إلى عدادات دائمة، وذلك تيسيراً على المواطنين لضمان تقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

وأضاف الببلاوي، أن الدولة أعلنت عن حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسريع تحويل العدادات الكودية "المؤقتة" إلى عدادات قانونية دائمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص من إدارة التراخيص سوف يتم الرد خلال أسبوع بخطاب يسلم للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي، بما يحقق سرعة الإنجاز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



 

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