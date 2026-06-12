ضبط 85 كيلو لحوم و424 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة في قنا| صور

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نقادة، بالتنسيق مع مديرية تموين قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في تنفيذ حملة رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة نقادة، وبمشاركة طارق فوزي، نائب رئيس المركز، ومدير إدارة تموين نقادة، وبالتنسيق مع مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

استهدفت الحملة عددًا من المحال التجارية وثلاجات حفظ وبيع المنتجات المجمدة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وتطبيق معايير السلامة الغذائية.

شهدت الحملة المرور الميداني على منافذ بيع السلع الغذائية، وفحص المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يسهم في الحد من تداول السلع غير المطابقة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

أسفرت الحملة عن ضبط 85 كيلو جرامًا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 424 قطعة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تمثل خطرًا على صحة المواطنين حال تداولها أو بيعها بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بمعرفة الجهات المختصة.

