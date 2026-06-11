تضامن قنا: استمرار تلقي طلبات الترشيح لمبادرة "الأب القدوة" لعام 2026

أكد مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، استمرار تلقي طلبات الترشح لمبادرة "الأب القدوة" لعام 2026، تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والتي تأتي في إطار دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة التي تستحق التقدير والتكريم.

وأشار نجيب، إلى أن المبادرة تهدف إلى تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم، وبذلوا جهوداً ملموسة في تنشئة أبنائهم على القيم والأخلاق الحميدة، بما يساهم في رفعة الوطن واستقراره، ليكونوا قدوة حسنة يُحتذى بها في المجتمع.

فئات الترشح الرئيسية:

تستهدف المسابقة هذا العام تكريم عدة نماذج من الآباء وفقاً للمحددات الوزارية، وتشمل:

1-الأب الطبيعي: الذي نجح في رعاية أبنائه وتوصيلهم إلى أعلى المراتب التعليمية والمهنية رغم التحديات.

2-الأب لـ "ابن من ذوي الهمم": الذي بذل جهوداً إضافية لاستثمار قدرات ابنه وإدماجه في المجتمع بشكل إيجابي.

3-الأب البديل “أو الكافل”: الذي قام برعاية ابن بديل داخل أسرته وأحسن تنشئته كأبنائه الطبيعيين.

الشروط العامة

-قصة العطاء متفردة.

-الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

-ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، ويستثني من هذا الشرط محافظات الحدود “شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مرسي مطروح - البحر الأحمر - أسوان”.

-جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات ويستثني الابن المعاق ذهنيا وغير القابل للتعليم.

-أن يكون أحد الأبناء للاب لابن من ذوي الإعاقة متميز في احدي المجالات الرياضية - العلمية - الفنية.

-تقدير أهمية التعليم للأبناء تفضيل أعلى درجة في التعليم

-تفضيل الأب الأرمل - المطلق - مرض الزوجة -أهمية تشجيع الأبناء علي العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة.



-المشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.



-دمج أحد الأبناء في المجتمع خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

الشروط بالنسبة للاب “البديل / الكافل”:-

وهو الأب للاسرة الكافلة من الأطفال كريمي النسب" في منزله مع اطفاله البيولوجيين ، او زوج الأم التي قام برعاية أبناء الزوجة أو الخال أو العم أو الجد.



-أن يكون الإبن البديل حاصل على مؤهل جامعي.

-المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة واعطائهم من الاهتمام والحب والحنان والقدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.



-أن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل.

-يفضل أن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوج الأم يفضل وجود أبناء الى جانب أبناء الزوجة.

-تفضيل الأسرة الذي وصل الابن البديل أو إبن الزوجة إلى الدرجة الأعلى في المراتب التعليمية.

وتضمنت الشروط، أنه يجب التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة من أي درجة بين الآباء المتقدمين هذا العام للمسابقة وأي من العاملين في وزارة التضامن الاجتماعي أو الإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة للمديرية.

وأوضحت مديرية التضامن، أنه يتم تقديم الطلبات والمستندات المؤيدة "صورة الرقم القومي، شهادات ميلاد الأبناء، مؤهلات الأبناء، والتقرير الاجتماعي الذي يوضح قصة الكفاح" بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بقنا أو الإدارات الاجتماعية التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة، وذلك حتى الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.