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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع خبير ياباني خطة تطبيق نظم الري الحديث

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل إعادة تأهيل المواقع الزراعية، والتحول إلى تطبيق وسائل الري الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الخبير الياباني المهندس إيو أتشي إيتاجاكي، ووفد شركة بيكو للخدمات الزراعية والاستشارية برئاسة الدكتور عماد محمود، إلى جانب ممثلي جهاز تحسين واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وبحضور الدكتورة عبير مصطفى أبو المجد، مدير تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المختصين والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تطوير الري الحديث.

وتناول الاجتماع، مناقشة الدراسة البحثية الخاصة بتطوير أراضى المراقبة على مساحة 1250 فداناً بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والتي تستهدف تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي المستهدفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، كما تم استعراض آليات التنفيذ ومصادر التمويل المقترحة للمشروع.

وأكد محافظ قنا، أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وفقاً لآليات التمويل المتاحة على عدة مراحل، مشدداً على أهمية مشاركة المستفيدين في تحمل جزء من التكاليف، بما يضمن نجاح المشروع واستدامته وتحقيق أهدافه التنموية.

وأضاف الببلاوي، بأن المحافظة سوف تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمشروع، مع دراسة فرص الاستفادة من التمويل الدولي المتاح، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والاقتصادية، مع إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن جداول زمنية واضحة ودراسات اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

فيما أكد الخبير الياباني، أهمية أن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها عناصر الاستدامة، بما يتماشى مع المبادرات الرئاسية والحكومية في مجال ترشيد استخدام المياه وتطوير القطاع الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا، الشكر للخبير الياباني والوفد المرافق له على جهودهم في دعم المشروع، كما كلف المحافظ مديريتي الري والزراعة بمتابعة الأراضي المستهدفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق والتنفيذ.


قنا الري الحديث تأهيل المواقع الزراعية وزارة الزراعة قرية المراشدة زيادة الإنتاجية الزراعية أخبار قنا

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