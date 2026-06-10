استرداد 66 ألف متر أراضي دولة مخصصة مقابر في حملة مكبرة بقوص في قنا

​تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، استهدفت المخالفات بمختلف القرى، حفاظاً على حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قوص، عن استرداد 66 ألفاً و250 مترًا مربعًا من الأراضي المتعدى عليها بقرى حجازة وخزام، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

​وأوضح شاكر، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية على الأراضي التي تم استردادها لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

​وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الوحدة القروية بخزام نفذت حملة موازية، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 63 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة المخصصة لإنشاء مقابر لأهالي القرية، وذلك بمشاركة معدات الوحدات المحلية، وبحضور أمني مكثف من قوات الشرطة، بما ضمن تنفيذ أعمال الإزالة بكفاءة ودون معوقات.

​وتابع شاكر، أن الحملة قادها سيد عواد، نائب رئيس المركز، يرافقه عادل رمضان، رئيس الوحدة القروية بحجازة، حيث تم تنفيذ 6 قرارات إزالة شملت 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وحالة تعدٍ على أرض زراعية، بإجمالي مساحة بلغت 3250 مترًا مربعًا، وتمت إزالة المخالفات بالكامل باستخدام معدات الوحدة المحلية.



