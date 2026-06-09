بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والهلال الأحمر المصري لتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهلال الأحمر المصري، وقعَه عن الجامعة الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الهلال الأحمر المصري الدكتور نبيل الأحمر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر بقنا، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل التطوعي والتنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأكد عكاوى، بأن جامعة قنا تحرص على تعزيز دورها المجتمعي من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهلال الأحمر المصري يمثل خطوة مهمة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب وتنمية وعيهم بقضايا المجتمع واحتياجاته، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في جهود التنمية وخدمة الوطن.

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للأنشطة التطوعية والإنسانية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة في المبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ مفهوم العمل التطوعي بين الشباب.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بقيادة الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع مشاركة الطلاب في الأنشطة التطوعية والإنسانية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف البروتوكول نشر ثقافة العمل الإنساني والتطوعي بين طلاب الجامعة، وتعزيز التوعية الصحية والاجتماعية داخل المجتمع المحلي، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وتأهيل للطلاب للمشاركة في الأنشطة والمبادرات الإنسانية والتنموية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في دعم العمل المجتمعي.

كما يتضمن التعاون تنفيذ ندوات تثقيفية وحملات توعوية في مختلف المجالات الصحية والمجتمعية، وتنظيم قوافل تنموية وطبية، والمشاركة في المبادرات الميدانية والأنشطة ذات الطابع المجتمعي، فضلًا عن تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة بين الجانبين.

وينص البروتوكول على التعاون في إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات المرتبطة بالمبادرات المجتمعية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية للجامعة لدعم أنشطة الهلال الأحمر المصري، إلى جانب التعاون في إعداد وتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الموجهة لخدمة المجتمع.

وتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من ممثلي الطرفين لمتابعة تنفيذ بنوده وتقييم نتائج الأنشطة المشتركة بصورة دورية، ووضع خطط العمل والجداول الزمنية اللازمة لضمان تحقيق أهداف التعاون واستدامته.

ويمتد البروتوكول لمدة عام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتبادلة والعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك، بما يعزز من فاعلية الشراكة بين الجانبين ويحقق أهدافهما في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.