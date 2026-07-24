الأهلي يترقب موقف لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الأندية

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تترقب باهتمام موقف لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بموقف الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وما إذا كانت قد استوفت جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يتمسك بضرورة وجود حالة من الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف التراخيص، بعيدًا عن التصريحات المتعلقة بسداد نادي الزمالك لمديونياته، مشيرًا إلى أن النادي يرغب في معرفة الكيفية التي تم من خلالها تسوية المديونية الخاصة بالضرائب، والتي سبق أن أعلن عنها حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، خلال لقاء تلفزيوني، وقدرها بنحو 3 مليارات جنيه.

وشدد المصدر على أن ملف الضرائب تحديدًا يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية، باعتبار أن المديونيات والالتزامات الضريبية تمثل مستندات قانونية أساسية ضمن متطلبات وشروط الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأشار إلى أن الأهلي سبق أن طالب بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بدورها في إلزام جميع الأندية بسداد المستحقات المالية للهيئات والوزارات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل إجراءً رسميًا وقانونيًا، وهو الدور الذي سبق أن شدد عليه وزير الشباب والرياضة في أكثر من مناسبة.