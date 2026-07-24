أنت مين؟| خالد الغندور يوجه رسالة للجماهير: أنا الزمالك بطل الدوري رغم كل الأزمات

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة لجماهير نادي الزمالك، استعرض فيها معاناة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يا ترى إنت مين؟، أنا مش أغنى نادي، ولا أعلى رعاية، ولا عندي مدرب أجنبي بمئات الآلاف من الدولارات، ولا عندي فروع، وأنا الأرض راحت مني، وأنا بعت لعيبتي، وعندي مشاكل في الإدارة، وأنا موقوف قيدي، ولكن عندي أعظم وأوفى جمهور.. أنا الزمالك بطل الدوري المصري».

واقترب نادي الزمالك من حسم ملف الحصول على الرخصة الأفريقية، بعدما نجحت إدارة النادي في إنهاء أبرز المتطلبات التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قبل ساعات من انتهاء المهلة الرسمية المقررة غدًا السبت 25-7-2026، في خطوة تعزز موقف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكثفت إدارة الزمالك تحركاتها خلال الساعات الماضية؛ لتسوية الملفات المالية والقانونية المرتبطة بمتطلبات الترخيص، حيث شرعت في تحويل مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة البرازيلي خوان بيزيرا، بعد توفير قيمة المبلغ بالكامل، وذلك عقب تمسك النادي الأوكراني بالحصول على مستحقاته دفعة واحدة، ورفضه أي مقترحات للتقسيط أو الجدولة.

كما أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، نجاح الإدارة في إنهاء ملفي نادي أوليكساندريا الأوكراني والسنغالي إبراهيما نداي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وضع الحصول على الرخصة الأفريقية ضمن أولوياته خلال الفترة الماضية، وشكل لجنة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإغلاق الملفات المطلوبة.