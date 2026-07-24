أسعار العمرة 2026 .. البرامج وأفضل العروض المتاحة لمختلف الفئات

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل العديد من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، عن أسعار برامج العمرة 2026 وشروط الحجز، بالإضافة إلى أفضل العروض المتاحة، حيث تتنوع الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة بما يتوافق مع ميزانياتهم، ويأتي هذا ضمن جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

شروط حجز العمرة 2026

حددت وزارة السياحة مجموعة من الشروط والضوابط لرفع كفاءة تنظيم رحلات العمرة 2026، وهي:

- الحد الأقصى لمدة برنامج العمرة بـ15 يومًا، مع استثناء للفترة من 15 شعبان حتى 17 رمضان، حيث يمكن أن تمتد مدة البرنامج إلى 35 يومًا.

- ألا تقل الإقامة في المدينة المنورة عن ليلة واحدة.

- ألا يزيد عدد المعتمرين داخل الغرفة الفندقية على أربعة أفراد.

- إلزام شركات السياحة عدم اعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الشركة الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، لإحكام متابعة حركة السفر والعودة ومنع أي مخالفات أو حالات تخلف عن العودة.

- يجب أن يتم السفر لأداء العمرة من خلال شركات سياحة مرخصة ومسجلة على البوابة المصرية للعمرة، مع حصول المعتمر على الباركود التعريفي الخاص برحلته.

- عدم التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير المرخصة حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تنفيذ البرامج وفق الضوابط الرسمية.

أسعار العمرة 2026

- تبدأ أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران من 32 ألف جنيه.

- أسعار العمرة الـ 4 نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه.

- أسعار العمرة الـ 5 نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه.

- البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

برامج العمرة بالموسم الجديد

تبدأ أسعار برامج العمرة بالموسم الجديد، من 20 ألف جنيه، وهم كالآتي:

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ «5 أيام» من 20 إلى 26 ألف جنيه.

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ «7 أيام» من 30 إلى 40 ألف جنيه.

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ «10 أيام» من 44 إلى 65 ألف جنيه.

برامج عمرة 2026

تنقسم البرامج المطروحة لـ موسم العمرة 2026 إلى 3 مستويات رئيسية:

1- البرامج الاقتصادية «الطيران والبري»

تعتبر البرامج الاقتصادية، هي الأكثر طلباً وتناسب الشريحة الأكبر من المواطنين، وتركز هذه البرامج على توفير فنادق مريحة وبأسعار مناسبة في مناطق حيوية، مع تأمين وسائل نقل جماعي حديثة للمشاعر المقدسة.

2- البرامج المتوسطة «المميزة»

توازن هذه البرامج المتوسطة بين السعر العادل والخدمات الإضافية، حيث تشمل فنادق بـ 4 نجوم، وتكون قريبة نسبيًا من الحرم، مع توفير خطوط طيران مباشرة.

3- البرامج الفاخرة «VIP»

تستهدف البرامج الفاخرة الباحثين عن أعلى درجات الراحة والرفاهية، وتتضمن الإقامة في فنادق الـ 5 نجوم المطلة مباشرة على الحرم المكي والمسجد النبوي، إضافة إلى تقديم خدمات التنقل بسيارات خاصة، وتوفير رعاية استثنائية طوال فترة الرحلة.