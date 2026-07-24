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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. الترجي التونسي يقرر إغلاق ملف تجديد البلايلي ورحيله عن النادي

يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
مجدي سلامة

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، في بيان رسمي، إغلاق ملف تجديد عقد يوسف البلايلي، لاعب الفريق الأول، وتوجيه الشكر له.

وجاء نص بيان الترجي كالتالي:

حرصًا على إطلاع جماهيرنا الوفية على مستجدات ملف اللاعب محمد يوسف البلايلي، تُعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنه، وبعد استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الآجال التي تم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب بصفة نهائية.

وتذكّر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بأنه تم، بتاريخ 5 جوان 2026، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي السيد حمدي المدب ونائب الرئيس السيد شكري الواعر واللاعب محمد يوسف البلايلي، يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين إضافيتين، في إطار حرص النادي على المحافظة على ركائز الفريق وضمان استقراره الفني.

ومنذ ذلك التاريخ، تمسكت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بهذا الاتفاق، انطلاقًا من قناعتها بالقيمة الفنية للاعب، ورغبتها في الحفاظ على أحد ركائز الفريق إضافة إلى أهمية المحافظة على أحد الأماكن العشرة المتاحة في قائمة الانتدابات، بما يضمن حسن التخطيط للموسم الرياضي الجديد ويمنح الإطار الفني أفضل الخيارات الممكنة.

وفي هذا الإطار، أوفت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بجميع تعهداتها والتزاماتها  الاخلاقية تجاه اللاعب، وعملت على تذليل مختلف الجوانب المالية والإدارية والقانونية، كما قدمت له عرضًا ماليًا محترمًا يعكس مكانته داخل النادي، مع المحافظة على مستوى أجره السابق دون أي تخفيض إضافة الى خلاص مستحقاته السابقة ، في تجسيد واضح لثقتها في إمكاناته الفنية ورغبتها الصادقة في استمراره ضمن صفوف الفريق.

كما وضعت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي على ذمة اللاعب جميع الوثائق والمعطيات التي يملكها النادي، بما من شأنه دعم ملفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، في ما يتعلق بالعقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووضعت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، في أكثر من مناسبة، مواعيد مفتوحة على ذمة اللاعب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من مدى جاهزيته لخوض المباريات، إضافة إلى استكمال إجراءات إمضاء عقد التجديد،

وبعد تجاوز الخلافات التي طرأت خلال مسار المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق جديد  يقضي بإتمام إجراءات تجديد العقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، إلا أن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه.

على اثر ذلك تمٌ في ما بعد  الاتفاق مجددًا على تحديد يوم الخميس 23 جويلية 2026 كآخر أجل نهائي لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء عقد التجديد لمدة سنتين إضافيتين. غير أن هذا الموعد انقضى بدوره دون حضور اللاعب ووكيل أعماله ودون استكمال إجراءات التعاقد.

وبناءً على ما سبق، وبعد أن أوفت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بجميع التزاماتها وتعهداتها الأخلاقية والرياضية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد محمد يوسف البلايلي بصفة نهائية.

وإذ تتمنى الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي للاعب محمد يوسف البلايلي كامل التوفيق والنجاح في بقية مسيرته الرياضية، فإنها تؤكد لجماهيرها الوفية أن مصلحة الترجي الرياضي التونسي، وهيبة النادي، واحترام كلمته والتزاماته، ستظل دائمًا فوق كل اعتبار، وأن الحفاظ على استقرار الفريق ومصداقية المؤسسة يمثلان من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها.

كما تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها أنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات ، بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني، ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة وتحقيق أهداف الترجي الرياضي التونسي خلال الموسم الرياضي القادم.

الترجي الترجي الرياضي البلايلي

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