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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 مليون جنيه إسترليني.. نيوكاسل يعلن ضم نجم موناكو الفرنسي رسمياً

موناكو
موناكو
مجدي سلامة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط ألاجي بامبا لمدة خمس سنوات قادماً من نادي موناكو الفرنسي.

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، سيدفع النادي مبلغاً مبدئياً قدره 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز، لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً.

وكان بامبا، خريج أكاديمية موناكو، قد شارك لأول مرة مع الفريق الأول للنادي في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وخاض 25 مباراة، من بينها مباراتا الذهاب والإياب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

تصريحات بامبا

وقال بامبا في بيان: "أنا متحمس لخوض تجربة جديدة في دوري جديد، الدوري الأقوى في العالم. لقد تعلمت الكثير الموسم الماضي، وأشعر الآن أنني جاهز لهذه الفرصة الجديدة. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي".

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