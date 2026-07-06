توتنهام هوتسبير يعلن ضم نجم نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب ساندرو تونالي قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد.

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى نيوكاسل في عام 2023، وساعدهم على الفوز بكأس "كاراباو" في عام 2025، كما لعب دورًا رئيسيًا في وصول نيوكاسل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في الموسم الماضي، ووقع على تمديد عقده حتى عام 2029.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع ساندرو تونالي، بشرط الحصول على تصريح العمل، ينضم لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد".

وقال تونالي عقب توقيع العقد: “أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، عندما وصلت إلى النادي اليوم، شعرت بشعور رائع، قال الناس إن هناك أربعة أو خمسة أندية، لم يكن هناك سوى نادٍ واحد.”

لاعب توتنهام الجديد

وأتم: "تحدثت مع المدرب الرئيسي لما يقارب الساعتين عن النادي، والجماهير، والملعب، وكرة القدم التي نقدمها، كان الأمر أشبه بالسحر، فقد شعرت فورا أن علي الانضمام إلى توتنهام، لعبت ضد توتنهام عدة مرات، ووجدت دائما أجواء رائعة بفضل جماهيرهم الرائعة، أتوق لبدء الموسم".

وأعلن نادي نيوكاسل أن رسوم انتقال تونالي تعد ثاني أكبر رسوم تم الحصول عليها على الإطلاق للاعب في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد، يشار إلى أن نيوكاسل باع ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي.