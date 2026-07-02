توتنهام يضم البرتغالي فرنانديز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني

ضم نادي توتنهام هوتسبير لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس فرنانديز قادماً من وست هام يونايتد، مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت 85 مليون جنيه إسترليني. ولم يكشف توتنهام عن مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب البرتغال، لكنه لا يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقضى فرنانديز الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون ووست هام، إلا أن كلا الناديين هبطا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وقال المدير الفني لتوتنهام، روبرتو دي زيربي: "أعجبت بماتيوس منذ فترة طويلة، لأنه يجمع بين الجودة في التعامل مع الكرة، والحماس والذكاء، وهي عناصر مهمة للغاية في الطريقة التي نريد أن نلعب بها."

وأضاف: "على الرغم من صغر سنه، فإنه يمتلك بالفعل خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأظهر جودة وثباتاً في المستوى على هذا الصعيد. ماتيوس يجيد اللعب تحت الضغط، ويملك القدرة على التقدم بالكرة، ويعمل بجد من أجل الفريق، كما يمتلك الشجاعة لصنع الفارق في اللحظات الصعبة. أعتقد أن هذه هي البيئة المثالية بالنسبة له لمواصلة تطوره."

وتفوق توتنهام في سباق التعاقد مع اللاعب على مانشستر يونايتد، الذي لم يكن مستعداً لمعادلة العرض الذي قدمه النادي اللندني، والبالغ 85 مليون جنيه إسترليني مضمونة بالكامل، دون أي حوافز أو مكافآت إضافية.

وكان فرنانديز أحد الأهداف الرئيسية لتوتنهام بعد أن رفض نيوكاسل يونايتد عرضاً تقدم به النادي للتعاقد مع ساندرو تونالي. لكن توتنهام توصل لاحقاً إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإيطالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. وبدأ النادي اللندني فترة الانتقالات الصيفية بقوة، إذ أصبح فرنانديز خامس صفقاته حتى الآن.

ويأتي انضمامه بعد التعاقد مع حارس المرمى مارتن دوبرافكا، إلى جانب المدافعين ماركوس سينيسي، وآندي روبرتسون، ويان بول فان هيكه.

وقال فرنانديز: "أنا متحمس للغاية لهذه الخطوة الجديدة. توتنهام نادٍ كبير، وكان المدير الفني سبباً رئيسياً في قراري بالانضمام إليه."

وأضاف: "عندما تحدثنا، كان اللقاء مميزاً للغاية. نحن ننظر إلى كرة القدم بالطريقة نفسها؛ ندخل الملعب كفريق قوي، بروح قتالية وطاقة كبيرة، ونسعى للفوز في كل مباراة."